У Києві, як і планувалося, учні відправилися на осінні канікули з 21 жовтня. Наразі у Києві в 422 закладах освіти почалися канікули.

Ще 6 шкіл у столиці продовжать працювати, бо там запровадили нову триместрову систему навчання. Про це розповів мер Києва Віталій Кличко під час брифінгу, передає 24 канал.

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Кличко наголосив, що в школах столиці канікули будуть тривати лише тиждень – до 29 жовтня.

Також мер міста нагадав, що рішення розпочати канікули в школі раніше було зумовлене двома факторами:

На думку фахівців, це допоможе зменшити розповсюдження вірусу. Адже ситуація в навчальних закладах з коронавірус останнім часом погіршилася.

У приміщення більшості столичних шкіл 25 жовтня будуть проводити місцеві вибори. Там будуть працювати виборчі дільниці, тож їх треба заздалегідь підготувати.

Натомість у Департаменті освіти і науки Києва додали, що у столиці 41 заклад позашкільної освіти продовжуватиме працювати у змішаному форматі (і онлайн, і офлайн), для створення безпечного дозвілля для дітей. Зокрема, працюватимуть понад 5 тисяч гуртків, у яких навчаються майже 80 тисяч вихованців.

До слова, деякі школи пішли на канікули з 15 жовтня до 30 жовтня, як це рекомендував уряд. Більше про те, які міста дослухалися до порад про дострокові канікули – читайте тут.