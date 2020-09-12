Оскільки Київ потрапив до помаранчевої зони, з 14 вересня школярі навчатимуться у змішаному та очному форматах. Місцева влада переконує, що причин для занепокоєння через ситуацію з коронавірусом немає.

У столиці вже є досвід роботи дитячих садочків під час карантину, тож з школами проблем не буде. Про це повідомив виконувач обов'язків першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує пресслужба відомства.

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Як працюватимуть школи

За словами Мондриївського, керівники шкіл мають чіткі інструкції дій у разі спалаху хвороби, та залежно від розміру школи і кількості учнів готові запроваджувати різні можливі сценарії організації навчання.

З 14 вересня школи працюють так само як і раніше. Якщо щось зміниться, усі батьки отримають повідомлення від класних керівників своїх дітей.

Чиновник переконує, наразі небезпеки немає, рівень захворюваності вчителів та школярів низький, а на карантин закрили всього 2 з 428 шкіл. Мондриївський стверджує, що школи забезпечені засобами для дезінфекції та безпеки дітей. Дезінфектори та маски для вчителів закупили в достатній кількості. Всі працівники освіти щодня проходять температурний скринінг.

У КМДА наголосили, що майже із 350 тисяч працівників освіти та школярів у Києві на COVID-19 захворіли 276 людей.

Київ – у помаранчевій зоні

Держкомісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 10 вересня оновила зони карантину в Україні. Столиця України перейшла з більш м'якої жовтої до жорсткішої помаранчевої зони.