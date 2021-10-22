Школи Києва йдуть на карантин на два тижні, – КМДА

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що у школах Києва на два тижні запроваджують карантин. Все через погіршенні ситуації з коронавірусом в регіоні.

Про це чиновник заявив в ефірі одного з телеканалів. За його словами, рішення вступає в силу з 23 жовтня. Тобто йдеться про наступні два тижні.

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Очевидно, що карантин триватиме до 8 листопада. Наразі детальної інформації немає. Проте відомо, що з 25 жовтня у київських школярів розпочнуться тижневі осінні канікули.

Наразі точно невідомо, як діти навчатимуться з 1 листопада. Якщо запровадять карантин – то навчання, ймовірно, буде дистанційним.

Відзавтра (23 жовтня, – 24 канал) ми відправляємо школи на канікули, враховуючи складну ситуацію з коронавірусом. Вони точно будуть на канікулах перший тиждень. Щодо другого тижня ми визначимося пізніше: чи це будуть продовжені канікули, чи дистанційне навчання. Але точно два тижні школи будуть зачинені, зокрема і 1 – 4 класи,

– пояснив він.

Зазначимо, що Київ зараз перебуває у помаранчевій зоні карантину. Однак, на думку Миколи Поворозника, COVID-19 поширюється настільки активно, що залишилось буквально кілька днів до червоної зони у столиці.

22 жовтня відбудеться засідання штабу КМДА із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, на якому обговорять нові обмеження.

. У столиці за добу, 21 жовтня, виявили 1323 нових випадки COVID-19 у киян. Загалом впродовж минулої доби в Україні захворіли на коронавірус 23 785 людей.

До слова, у Міністерстві охорони здоров'я припускають, що канікули можуть продовжити для школярів – допускають, що учні можуть бути вдома близько 3 – 4 тижнів. Де області розпочали канікули з 18 жовтня, а де учні відпочиватимуть з 25 жовтня – читайте у статті.