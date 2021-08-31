Київська міська державна адміністрація оприлюднила рекомендації та заборони для шкіл, залежно від рівня епідемічної безпеки. Вони поширюються на садочки, школи, інклюзивно-ресурсні центри, заклади позашкільної, професійної (професійно-технічної) освіти та виші.

До теми За якої умови будуть закривати школи у новому навчальному році

Зокрема, батьки учнів зможуть зайти до школи лише за наявності документа про повний курс вакцинації або негативного тесту на СOVID-19 (він дійсний 72 години).

Робота шкіл Києва у зеленій зоні

заборонено проводити масові заходи (концерти, вистави), якщо всі учні, вчителі чи інші особи не одягнули захисні маски;

заборонено заходити групами та масово перебувати в школі батькам;

заборонене індивідуальне відвідування закладів батьками;

заборонено заходити і перебувати у школі особам, які не є учасниками освітнього процесу, без паспорта про вакцинацію або негативного тесту на СOVID-19.

Робота шкіл Києва у жовтій та помаранчевій зоні

заборонено відвідувати школи учням та проведити масові заходи, якщо вакциновано менше 20% персоналу закладу;

заборонено відвідувати школу учням, якщо на самоізоляції через контакт із особою з СOVID-19 перебуває більше як 50% школярів та персоналу;

заборонено проводити у закладах масові заходи за участю учнів з більш ніж одного класу та за присутності глядачів;

заборонено відвідувати школу особам, які не є учасниками освітнього процесу;

заборонено заходити групами чи перебувати у школі батькам. Можливе лише індивідуальне відвідування батьками з COVID-сертифікатом або документом про негативний тест на СOVID-19.

Зазначимо, що навчання буде організовано у змішаному форматі (дистанційно та в закладі освіти), якщо кількість учнів перевищує проектну потужність закладу.

Робота шкіл Києва у червоній зоні

Заборонено відвідувати школи всім учням, окрім:

вихованців садочків та спеціальних закладів освіти;

учнів 1 – 4 класів шкіл;

учнів, які беруть участь у атестації, та осіб, які беруть участь у заходах з оцінювання якості освіти.

Навчання для цих школярів у червоній зоні буде відбуватися очно лише за умови наявності понад 80% вакцинованого персоналу закладу.

Водночас батьківські збори мають проводитися в онлайні при всіх рівнях епідеміологічної безпеки.

До слова, у МОЗ заявили, що учні початкової школи можуть пересуватись приміщеннями школи та відвідувати уроки без захисних масок. Водночас школярі від 12 років повинні їх використовувати, але лише на перерві.

А вчителям рекомендують під час проведення уроків використовувати захисний щиток, який треба щодня дезінфіковувати згідно з інструкціями виробника.