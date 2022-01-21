Все це сталося на очах у дітей. Подробиці інциденту виклали у батьківських чатах.

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Батькам учнів школи №221 повідомили, що їдальня кілька днів не працюватиме. А пізніше у батьківських чатах з'явилась інформація про конфлікт з кухарями.

Одна мама написала, що у вівторок, 18 січня, стала свідком сварки між прибиральницею та кухарями. Причиною конфлікту нібито були котлети.

Причиною стало те, що прибиральниця намагалася завадити повторному використанню котлет,

– йдеться в повідомленні.

Що мається на увазі під повторним використанням, авторка повідомлення не уточнила.

Спочатку перепалка була словесною, а потім справа дійшла до бійки. Все це бачили учні молодших класів, які саме були в їдальні на обіді.

Згодом втрутилася директорка школи, яка намагалась розборонити кухарів і прибиральницю. Це відбувалось вже у вестибюлі, де батьки чекали на дітей. "Я так розумію, бились кухарі, а вона прийшла їх заспокоїти. Одна з них пішла на неї з виделкою", – додають батьки.

Окрім того, директорка школи відмовилась викликати поліцію.



Школа №221 у Києві / Фото "Київінформ"

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