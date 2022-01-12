У школі на Херсонщині обвалилася стеля, яку нещодавно ремонтували: відео

У Новій Каховці Херсонської області у школі №10 обвалилася "свіжа" стеля. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Стеля почала "сипатися" у холі школи під час уроку, тож ніхто з учнів чи вчителів не постраждав.

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У школі обвалилася стеля

Зняте відео зі школи №10, що розташована на проспекті Перемоги, 30, опублікували у місцевому телеграм-каналі у понеділок, 10 січня.

"У школі Нової Каховки учні так старанно гризли граніт науки, що стеля у холі не витримала і обвалилася", – написали адміністратори каналу.

За їх даними, інцидент стався під час уроку, і в цей час нікого не було у холі школи.



Судячи з кадрів опублікованого запису, не витримали плити на кількох метрах.

Стелю недавно ремонтували

З опублікованого відео незрозуміло, на якому поверсі сталася НП – у будівлі їх три. Але судячи з кадрів запису, у приміщенні, де обвалилася стеля, свіжий ремонт.

В електронній системі публічних закупівель Prozorro є інформація про закупівлю школою №10 робіт з капітального ремонту вестибюля. Термін дії договору – 1 грудня 2020 – 31 грудня 2021 року.Сума оплати за договором становила 440 тисяч гривень. У договорі зазначено, що "підрядник гарантує якість виконаних робіт". Інформації про ремонт інших приміщень у системі немає.

До слова, батьки київських школярів скаржаться, що їхні діти на уроках дихають хлоркою та вчаться в класах із полущеними стінами та грибком. Йдеться про школу №162. Батьки кажуть, що там жахливі умови, а школа досі чекає гроші на ремонт. Деталі та фото – читайте у статті.