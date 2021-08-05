Наразі в цих громадах Херсонської області провакциновано від 11 до 15% педагогів. А для роботи офлайн школи повинні мати від 80% повністю вакцинованого персоналу.
До теми МОН та МОЗ обговорюють варіанти роботи шкіл у разі посилення карантину
В облдержадміністрації наголошують, що цього недостатньо, аби школа могла працювати при поверненні розподілу областей на карантинні зони: жовту, помаранчеву й червону.
Загалом, за даними Херсонської ОДА, в області від COVID-19 щеплено 50% вчителів.
Менше ніж 20 шкіл забезпечили вакцинацію 80% і більше працівників. Тому учні й вихованці цих закладів зможуть відвідувати заняття навіть під час посиленого карантину.
Йдеться про такі навчальні заклади:
- Степненська філія опорного закладу Нижньосірогозький ліцей;
- Нижньоторгаївський ліцей;
- Вільненський ліцей;
- Мирненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;
- Каїрська філія опорного закладу “Вадимський заклад повної загальної середньої освіти”;
- Маркеєвська філія садок – школа І-ІІ ступенів;
- Питомницька філія садок – школа І ступеню;
- Ушкальський заклад повної загальної середньої освіти;
- Філія Зеленопідського опорного закладу загальної середньої освіти «Архангельськослобідська гімназія»;
- Кардашинська ЗОШ І-ІІ ступенів;
- Філія “Новопавлівський заклад загальної середньої освіти І - ІІ ступенів імені Горєлікова”;
- Дудчинська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів;
- Новокаїрський заклад повної загальної середньої освіти;
- Гаврилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;
- Опорний заклад "Каланчацький заклад повної загальної середньої освіти №1”.
Як будуть працювати школи під час карантину
Уряд ухвалив норму про те, що за наявності 80% вакцинованих вчителів школи будуть навчатися у повноформатному варіанті у жовтій, помаранчевій та навіть червоній зонах. Водночас школи, у яких вакциновано від коронавірусу менше 20% персоналу, не зможуть працювати.
Міністр охорони здоров'я наголосив, що примусово вакцинувати вчителів не будуть. За його словами, в Україні добровільна і безкоштовна вакцинація, і цього поки достатньо.
До слова, У МОН планують розпочати новий навчальний рік в очному режимі, адже до цього часу вакцинують більшість освітян.