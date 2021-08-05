Наразі в цих громадах Херсонської області провакциновано від 11 до 15% педагогів. А для роботи офлайн школи повинні мати від 80% повністю вакцинованого персоналу.

До теми МОН та МОЗ обговорюють варіанти роботи шкіл у разі посилення карантину

В облдержадміністрації наголошують, що цього недостатньо, аби школа могла працювати при поверненні розподілу областей на карантинні зони: жовту, помаранчеву й червону.

Загалом, за даними Херсонської ОДА, в області від COVID-19 щеплено 50% вчителів.

Менше ніж 20 шкіл забезпечили вакцинацію 80% і більше працівників. Тому учні й вихованці цих закладів зможуть відвідувати заняття навіть під час посиленого карантину.

Йдеться про такі навчальні заклади:

Степненська філія опорного закладу Нижньосірогозький ліцей;

Нижньоторгаївський ліцей;

Вільненський ліцей;

Мирненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;

Каїрська філія опорного закладу “Вадимський заклад повної загальної середньої освіти”;

Маркеєвська філія садок – школа І-ІІ ступенів;

Питомницька філія садок – школа І ступеню;

Ушкальський заклад повної загальної середньої освіти;

Філія Зеленопідського опорного закладу загальної середньої освіти «Архангельськослобідська гімназія»;

Кардашинська ЗОШ І-ІІ ступенів;

Філія “Новопавлівський заклад загальної середньої освіти І - ІІ ступенів імені Горєлікова”;

Дудчинська загальноосвітня школа І- ІІІ ступенів;

Новокаїрський заклад повної загальної середньої освіти;

Гаврилівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів;

Опорний заклад "Каланчацький заклад повної загальної середньої освіти №1”.

Як будуть працювати школи під час карантину

Уряд ухвалив норму про те, що за наявності 80% вакцинованих вчителів школи будуть навчатися у повноформатному варіанті у жовтій, помаранчевій та навіть червоній зонах. Водночас школи, у яких вакциновано від коронавірусу менше 20% персоналу, не зможуть працювати.

Міністр охорони здоров'я наголосив, що примусово вакцинувати вчителів не будуть. За його словами, в Україні добровільна і безкоштовна вакцинація, і цього поки достатньо.

До слова, У МОН планують розпочати новий навчальний рік в очному режимі, адже до цього часу вакцинують більшість освітян.