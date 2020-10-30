У деяких школах Харківської області учні після канікул будуть навчатися дистанційно. Йдеться про міста Харків, Богодухівський та Золочівський райони, які потрапили до червоної зони карантину.

Водночас учні початкових класів будуть відвідувати уроки очно. Про це повідомив голова Харківської обласної адміністрації Олексій Кучер у своєму телеграмі.

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За його словами, з понеділка, 2 листопада, школи Харківської області виходять на навчання після канікул. Проте очно навчатися будуть лише учні 1 – 4 класів, а старші класи будуть на дистанційному форматі.

До слова, з 28 жовтня відновили навчання школи Івано-Франківська. У місті спочатку наголосили, що навчання буде проводитися в звичайному режимі, проте з 2 листопада учнів 5 – 11 класів теж перейдуть на онлайн-навчання.

Більше про те, як школи в різних містах України будут навчатися піля канікул – читайте у нашому матеріалі.