Окрім того, вчитель харківської школи використав для уроку презентацію з російського сервісу MyShared. Фото з класу опублікували в місцевому телеграм-каналі.

До теми Викладали студентам російською: два українські виші порушили мовний закон

"Просто урок англійської мови для 4 класу у 28-ій школі. Що могло піти не так у цій картинці?" – підписали фото адміністратори каналу.

У центрі кадру – телевізор. На екрані колаж, підписаний зверху "Speaking about famous people" ("Розмова про знаменитих людей"). А під нею зображення та фото тих самих людей, очевидно, як ілюстрація до теми. Серед них – президент Росії Володимир Путін.

Також викладач цієї харківської школи пропонує четвертокласникам вивчати тему знаменитих людей на прикладі, зокрема Алли Пугачової, Олександра Пушкіна, Агати Крісті, Вільяма Шекспіра, Альберта Ейнштейна, Барака Обами, Маргарет Тетчер.



Учням показують Путіна як знамениту людину / Фото з телеграму

За назвою "Speaking about famous people" пошук у гуглі швидко видає цю презентацію. Вказано, що вона була завантажена вісім років тому. Причому наприкінці презентації є слайд із питанням "Що ви знаєте про башкирську (регіон у Росії – 24 канал) культуру?", під яким розміщена інформація про башкирських знаменитостей.

Тобто, зважаючи на ці дані, вчитель все одно використав під час уроків матеріали викладачів Росії.

Що кажуть користувачі у соцмережі

Думки коментаторів щодо фото з класу розділилися. Одні не бачать проблеми в тому, що учням розповідають про Путіна як про знамениту людину.

"І що? Чому ви божеволієте від вигляду Путіна?".

"Авторе, видихай і випий пігулку. Чи Путін уже новий Волдеморт, чиє ім'я не можна називати?".

Інші обурені навчальним матеріалом.

"По-хорошому, ця училка повинна відразу отримати кримінальну справу і три роки десь за ґратами. Для початку".

"У нас не заборонено їх показувати, але використовувати фото диктаторів як приклад такого – нісенітниці. Тим більше, що це лідер країни, яка з нами воює та вбиває наших громадян".

Треті зазначають – президента Росії могли обговорювати не в позитивному ключі.

"Ну Путіна тут як тирана і нелюда могли навести як приклад. Відомий – не означає позитивний і гарний. Типу як Гітлер і т.д.".

"Напевно, щоб діти знали, як виглядає світове х*йл*".

"Але вони ж відомі. Не обов'язково позитивно про них говорити, може, це спеціально, навчити дітей лаятися англійською".

До слова, у Харкові розгорівся скандал через те, що для дошкільнят предмети з підготовки викладають російською мовою. Окрім того, для цього використовують підручники, надруковані на території Росії. Подробиці – за посиланням.