В Харківській області вирішили посилити карантин через збільшення хворих на коронавірус. Так, влада перевела всі школи на дистанційне навчання.

Вже з четверга, 18 березня, школам рекомендують відправити на онлайн-навчання всіх школярів, крім учнів 1 – 4 класів. Про це йдеться в рішенні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.

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Тож, початкова школа поки навчатиметься очно.

Натомість перейти на дистанційне навчання радять також технікумам та університетам на Харківщині.

Такі рішення прийняли через погіршення епідеміологічної ситуації в області. Лише за вчорашню добу в Харківській області підтвердили 732 нових випадків коронавірусу.

Важливо! Харківська область займає третє місце в Україні за кількістю підтверджених заражень. Так, за весь час пандемії там виявили 92 242 хворих. Більше тільки в Києві (149 923) та Одеській області (94 872).

В яких областях учнів перевели на дистанційку:

Івано-Франківська,

Чернівецька,

Закарпатська,

Житомирська,

Львівська (зокрема, і Львів),

Київська (зокрема, і Київ),

Полтавська,

Одеська,

Черкаська.

До слова, у МОН рекомендують учнів 5 – 11 класів у школах, що розташовані в областях помаранчевої і жовтої епідемічної зони, відправляти на дистанційний режим або за потреби продовжити канікули.