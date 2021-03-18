На дистанційне навчання відправили учнів Харківської області: які класи
В Харківській області вирішили посилити карантин через збільшення хворих на коронавірус. Так, влада перевела всі школи на дистанційне навчання.
Джерело:24 канал
Вже з четверга, 18 березня, школам рекомендують відправити на онлайн-навчання всіх школярів, крім учнів 1 – 4 класів. Про це йдеться в рішенні регіональної комісії з питань ТЕБ та НС.
До теми Учнів 4 та 9 класів звільнили від ДПА у цьому році
Тож, початкова школа поки навчатиметься очно.
Натомість перейти на дистанційне навчання радять також технікумам та університетам на Харківщині.
Такі рішення прийняли через погіршення епідеміологічної ситуації в області. Лише за вчорашню добу в Харківській області підтвердили 732 нових випадків коронавірусу.
В яких областях учнів перевели на дистанційку:
- Івано-Франківська,
- Чернівецька,
- Закарпатська,
- Житомирська,
- Львівська (зокрема, і Львів),
- Київська (зокрема, і Київ),
- Полтавська,
- Одеська,
- Черкаська.
До слова, у МОН рекомендують учнів 5 – 11 класів у школах, що розташовані в областях помаранчевої і жовтої епідемічної зони, відправляти на дистанційний режим або за потреби продовжити канікули.
Поділитися новиною