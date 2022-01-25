У школі на Харківщині загорівся одяг у роздягальні: учнів та вчителів евакуювали

З Козачолопанського ліцею у Харківському районі загорівся одяг у роздягальні навчального закладу. З приміщення евакуювали 200 учнів та педагогів.

Працівники ліцею близько 9:50 ранку викликали рятувальників. І вже о 10:05 пожежу вдалося загасити.

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У ДСНС розповіли, що причини пожежі досі з'ясовують, тому що роздягальня була зачинена.

Але відомо, що загорілися дитячі речі. Площа загоряння приблизно 1 метра квадратного. Близько 20 курток учнів пошкоджено вогнем.



Речі учнів згоріли / Фото ДСНС Харкова

Речник рятувальників повідомив, що до класів дим не потрапив. Дітей, які залишились без речей, батьки забрали додому.

До слова, нещодавно у центральному корпусі Харківського національного університету ім. Каразіна сталася пожежа. На першому і другому поверхах вишу було задимлення, а в приміщенні відчувався сильний запах диму. Студентів вчасно евакуювали. Деталі – читайте тут.