Міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що в українських школах до 24 січня буде дистанційне навчання. ТОж, у цей час всі активно користуються платформою "Всеукраїнська школа онлайн", де з початку нового року вже зареєструвалися понад 100 тисяч осіб.

Відомо, що на платформі вже зареєстровані понад 76 тисяч учнів та 23 тисячі вчителів, решта – слухачі. Найбільше працювали з онлайн-уроками 11 січня, повідомляє пресслужба Міносвіти.

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Шкарлет наголосив, що "Всеукраїнська школа онлайн" – це можливість дистанційно допомагати вчителям та учням здобувати знання в період локдауну.

До 24 січня всі школи працюють онлайн. Радує, що показники відвідуваності платформи зростають. Це означає, що платформа користується попитом та дистанційне навчання організовано якісно,

– зазначив міністр освіти і науки.

Він додав, що за час існування платформи користувачі відвідували її 12 мільйонів разів.

Також очільник МОН нагадав, що для користування платформою необхідно пройти безкоштовну реєстрацію. З цією метою потрібно натиснути кнопку "Зареєструватися" на сайті платформи вгорі праворуч, заповнити реєстраційну форму й активувати обліковий запис за допомогою листа, який надійде на електронну пошту.

Що відомо про платформу ВШО? Всеукраїнська школа онлайн – це сучасний онлайн-ресурс для змішаного та дистанційного навчання учнів 5-11 класів з матеріалами, що відповідають державній програмі.



На платформі розміщено уроки з 18 основних предметів, які побудовано за принципом мікронавчання. Вони складаються з відео, конспекту, тестів. Крім того, учні можуть відслідковувати навчальний прогрес.



До слова, раніше міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що після завершення посиленого карантину школярі зможуть повернутися до очної та змішаної форм навчання.