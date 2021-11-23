Що відомо про булінг у школі

Про інцидент повідомила мати 6-класника у соцмережі. Вона дізналася про це, коли син одного дня повернувся зі школи засмученим і пригніченим.

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В той день однокласниця її сина надіслала йому відео, на якому видно, що діти знущаються з учня – штовхають і завдають ударів по тілу.

Мама учня вирішила звернутися до поліції і поговорити з батьками учнів. За словами матері, в учнівському колективі ніхто не товаришує з її сином. Більше того, вона дізналася, що всі у класі хлопчика ненавидять.

Директорка школи №29 Галина Пономаренко каже, що це дуже прикра ситуація. Після того, як мама повідомила, що її дитину побили, керівниця школи пообіцяла розібратися у ситуації.

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Як у школі намагалися вирішити конфлікт

Школа запросила дітей та батьків. Вони обговорили все у присутності психолога та директора. Після цього, там домовилися про посилення виховної роботи і про те, що діти повинні бути дружні один з одним. Взаємно дійшли висновку, що у конфлікті винні обидва учні.

Але вже в неділю я дізналася, що в соціальних мережах виклали відео та пост про цю ситуацію. Звичайно, оскільки мама заявила про ознаки булінгу, ми скликали комісію з розслідування випадків цькування. Питання на контролі,

– додала Галина Пономаренко.

Вона також зазначила, що двом вчителям винесли догану за те, що не було дотримано правил чергування на поверсі під час зміни. У навчальному закладі зараз триває службове розслідування.

Важливо! У МОН розповіли, що з проявом булінгу у школі зустрічається майже кожна третя дитина, а кожен 10 учень стає жертвою кіберзалякування. Лише протягом першого року дії в Україні закону щодо протидії булінгу (цькуванню) судами було розглянуто понад 300 справ.

До слова, на Херсонщині учениця 8 класу стала жертвою кібербулінгу від однокласників. Підлітки створили її фейкову сторінку в інстаграмі, де виставляли її фото та писали нецензурні слова. Деталі – читайте тут.