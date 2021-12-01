30 листопада мешканці Дніпра помітили біля школи карету швидкої допомоги. На фото видно, як в машину заносили людину з перев’язаною ногою.

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Виконуюча обов’язків директорки школи Ольга Моргун пояснила, що напередодні двоє дітей дійсно отримали травми у школі:

18 листопада учень молодших класів після занять отримав забій ,

, 30 листопада старшокласник вивихнув ногу на перерві.



До травмованого учня викликали швидку / Фото Дмитра Різдвонецького

За її словами, обидва випадки трапилися через особисту неуважність, зараз здоров’ю учнів нічого не загрожує.

Коли діти повернуться до навчання? У школі додали, що травмований учень молодших класів уже вийшов на навчання, а старшокласник має повернутись у школу за два тижні.

Працівники школи в обох випадках знаходилися поряд та надали їм своєчасну допомогу, після чого викликали швидку.

Як кажуть в адміністрації закладу, учні та працівники школи звертаються за допомогою до шкільних лікарів близько 30 – 40 разів на день. Ольга Моргун каже, що в школі не нехтують здоров’ям дітей, коли потрібно викликати швидку.

Ніколи в нашій школі не приховували травму, ніколи не роздумували щодо негайності викликати швидку допомогу. Причини дуже різні: біль у животі, головний біль, втрата свідомості, кров з носа, тиск,

– запевнила вона.

До слова, в одеській школі №111 під час уроку 29 листопада обвалилася стеля. Інцидент стався раптово, діти сиділи за партами, тож шматки штукатурки впали їм на голови. Постраждалих немає, деталі – читайте у статті.