Мовний скандал стався за участю представників військкомату, які прийшли агітувати учнів школи №11 у Дніпрі вступати до військових вишів. Вони спілкувалися з дітьми російською, через що отримали зауваження.

Батько одинадцятикласника Михайла розповів, що до школи прийшла група військових – представників вишів з усієї України, які мали запросити учнів вступати до цих закладів після закінчення школи.

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Так, першим виступив представник з львівського вишу. Він говорив "ламаною" українською мовою.

Наступний був військовий з Києва. Він запитав: "Якщо ви не проти, то я перейду на російську. Клас мовчить, два вчителя, що були присутні на цій презентації мовчать, а Михайло каже: "Я проти, продовжуйте, будь ласка, українською",

– сказав тато хлопчика.

Після цього виступав військовослужбовець з Харкова. ВІн теж попросив говорити російською мовою. Але Михайло знову відповів: "Ні, українською, будь ласка. Ви зараз дієте згідно з вашим статутом та Конституцією України чи може ви представляєте Збройні сили РФ?".

Через таке зауваження чоловік одразу перейшов на дуже “коряву” українську. Цікаво, що наступний військовослужбовець з Дніпра вже говорив українською мовою, а потім виступав його учень і теж попросився російською, на що Михайло заперечив.

За словами батька хлопця, тут почалось найцікавіше – підбіг представник Самарського військкомату, який організував цей патріотичний захід, та вдвох з харків'янином почали на підвищених тонах сварити хлопця та намагалися морально його “задавити”.

Ты кто такой? Самый умный? Мы в гостях нормально попросили по-русски, а ты быкуешь, идешь на дебильные принципы, упоротый свидомый. Может с тобой провести беседу, чтобы старших уважал и помалкивал?,

– переповів Олексій Пономаренко.

За словами батька, жоден з учнів і вчителів у класі не підтримав на той момент його сина. А військовослужбовці продовжували намагання залякати хлопця.

Але оскільки Михайло – кандидат у майстри спорту з боксу, він підійшов до ватажка зі словами:

"Дядьку, я зараз таку бесіду з тобою проведу, що тебе звідси винесуть. Ви прийшли до української школи, ви - представники українських вишів, ви презентуєте Збройні сили України! Не Росії! Ви не маєте поваги ані до мови, ані до України. Отож, або ви спілкуєтесь українською, або кіна не буде!", – сказав хлопець.

Після цього урок закінчився. А вже наступного дня з татом хлопця представники оперативного командування "Схід” провели розмову. Військові керівники почули Михайла та підтримали його повністю. А директорка провела виховну роботу з вчителями та військовими, і повністю підтримала позицію одинадцятикласника.

Мене обурює поведінка військових, з якими у Михайла стався конфлікт та незрозуміла мені "пасивна" поведінка вчителів, які мовчали. Тоді Михайло був один у полі воїн. Але зараз він знає, що має тисячі однодумців, які надають йому сили й наснаги,

– написав батько Михайла.



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Що передбачає закон про мову / Інфографіка 24 каналу