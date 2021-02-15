Вчителька російської мови та літератури раптово померла на робочому місці у школі Дніпра. Жінці було 67 років.

Трагедія сталася близько 10 ранку 15 лютого у школі № 32, яка знаходиться на вулиці Антоновича у Дніпрі. Колеги одразу викликали до школи поліцію та карету швидкої допомоги, але врятувати вчительку не вдалося.

Читайте також На руці дитини вибухнув смарт-годинник, коли вона йшла до школи: нові деталі інциденту

Вчителі розповіли, що жінка в учительській раптово втратила свідомість і впала замертво. Згодом приїхали лікарі, які констатували смерть.

Колеги зізнаються, що у померлої вчительки були проблеми з тиском. Тож, можливо, у неї стався інфаркт. У навчальному закладі працює спеціально створена службова комісія.

До слова, кілька днів тому у садочку на Полтавщині раптово померла молода вихователька Марина Кундиль. Дівчині було всього 19 років. Очевидці кажуть, що вихователька лише сказала "Мені щось погано", і одразу знепритомніла. Колеги почали надавати медичну допомогу, але врятувати дівчину не вдалося.