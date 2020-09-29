Коронавірус в Україні лише набирає обертів і все більше поширюється, адже щодня у кількох сотень людей виявляють COVID-19. А за словами інфекціоністки, швидше за все, школи та садочки вже у листопаді закриються на карантин.

Про це розповіла українська інфекціоністка Світлана Куніцина у інтерв’ю виданню ТСН.

Цікаво Ситуація з коронавірусом у Києві: скільки шкіл та садочків закрили на карантин

Вона запевняє, що незважаючи на те, що діти хворіють в легкій формі COVID-19, вони все ж можуть переносити інфекцію. А це може призвести до масових заражень та закриття закладів освіти.

Інфекціоністка каже, що початок навчального року та очна форма навчання — це серйозне послаблення карантину, і це, звичайно, буде сприяти поширенню вірусного захворювання.

За її словами, українські школи можуть перейти на дистанційне навчання вже в листопаді 2020 року. А все через те, що цього року пандемія коронавірусу збігається із сезонними захворюваннями на грип та ГРЗ.

Зараз ми бачимо, як закриваються школи, дитячі садки. Мені здавалося, що мине місяць-два і навчальні заклади закриють. До того ж, це збігається з сезонними захворюваннями. Епідемічно ризик дуже високий, що до листопада школи і садки знову перейдуть на дистанційне навчання,

– підсумувала інфекціоністка.

До слова, лише у Києві COVID-19 виявили у 346 школярів та 190 педагогів. Загалом в Україні станом на 29 вересня в Україні захворіли на коронавірус майже 205 тисяч українців. За минулу добу захворювання підтвердили у 3 627 людей.