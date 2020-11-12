Не зважаючи на поширення коронавірусу в Україні та значний приріст хворих за добу, у школах та дитячих садочках спостерігається незначне зростання захворюваності на COVID-19. Тому їх наразі закривати поки не збираються.

За словами голови Держспоживслужби Києва Олега Рубана, садочки і школи дадуть результат формування імунітету, який знизить агресивність епідемії. Про це він розповів в коментарі виданню "РБК-Україна".

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Рубан запевняє, що школи та дитячі садочки – це останнє, що може припинити роботу. "За даними ВООЗ та МОЗ, а також міста Києва, хворіють менше 1%. Це рахують і учні, і персонал, і вчителі", – додав він.

Скльки учнів і вчителів захворіли на коронавірус? У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що з початку навчального року на COVID-19 захворіли понад 5 тисяч учнів та понад 10 тисяч вчителів. Також 912 закладів освіти перейшли на дистанційне навчання.

Додамо, що в середу, 11 листопада, уряд ухвалив рішення про заборону відвідувати закладів освіти групами більше 20 осіб, окрім садочків, шкіл та закладів позашкільної освіти.

"Відвідування садочків, шкіл та закладів позашкільної освіти забороняється, коли на самоізоляції через контакт з людьми, у яких підтвердився COVID-19, перебуває понад 50% дітей та персоналу закладів", – заявив міністр МОЗ Максим Степанов.

Раніше у МОЗ запевняли, що дозволяють працювати в регіонах червоної зони дитячим садочкам і школам для учнів початкових класів. Водночас школярів з 5 по 11 класи варто відправити на дистанційне навчання.