Школи, де невакциновані більшість працівників, не зможуть приймати дітей, – Кузін

Школам, де невакциновані більшість вчителів, не дозволять працювати у жовтих і помаранчевих зонах. Деякі вчителі обурюються, що так їх змушують до вакцинації, проте у МОЗ запевняють, що щеплення проти COVID-19 – добровільне.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заспокоїв вчителів. За його словами, вакцинація не є обов'язковою. Але більшість країн ЄС фіксували велику кількість нових випадків саме у закладах освіти і серед персоналу. Тому така норма є у постанові уряду.

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Йдеться про постанову Кабміну, згідно з якою при посиленому карантину (у жовтій чи помаранчевій зоні) зможуть працювати лише ті школи, де пройшли повний курс вакцинації понад 80% персоналу. В іншому випадку школи будуть переходити на дистанційку.

Кузін наголосив, що норма про 80% щепленого колективу стосується і вчителів у школах, і вихователів у дитсадках, і викладачів в університетах.

Школи, де нещеплені більшість працівників, не зможуть приймати дітей. Тому вчителі мають самі вирішити, чи хочуть вони нормально працювати, чи їм доведеться викладати дистанційно і при цьому відчувати певний тиск батьків щодо цього,

– сказав санлікар.

Ігор Кузін вважає, що у 2021 році коронавірус точно не закінчиться. За його словами, пандемія COVID-19 триватиме від 2 до 5 років. Незабаром Україна стикнеться з третім спалахом, орієнтовно це станеться не раніше листопада.

До слова, експертка Оксана Макаренко думає, що відмова педагога від вакцинації може спричинити конфліктні ситуації між вчителями та батьками. Адже останні хочуть йти на роботу, а не сидіти біля дитини на онлайн-навчанні.

Водночас освітній омбудсмен Сергій Горбачов каже, що вакцинація педагогів залишається добровільною. Тому директор не має права обмежувати доступ до роботи у школі вчителя, який не отримав щеплення.