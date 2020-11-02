Осінні канікули у школярів в Чернівецький області закінчилися і 2 листопада учні повертаються до навчання. Проте працюватимуть школи в дистанційному режимі через карантин.

А все через те, що Чернівці та деякі райони області віднесли до червоної зони епідемічної небезпеки. Про це розповіла заступниця директора департаменту Чернівецької ОДА Надія Періус виданню ІА АСС.

Цікаво! Навчання в школах після канікул, зарплати педагогів та новини у вишах: підсумки тижня в освіті

За її словами, в червоній зоні у школах має бути виключно дистанційна форма навчання. "А якщо ми говоримо про помаранчеву зону, то тут у нас є вибір – це може бути змішана форма навчання або ж очна. Відповідно рішення приймається виключно педради кожної школи", – додала Надія Періус.

Директорка департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА Людвига Цуркан повідомила, що у червоній зоні дистанційно навчатимуться учні 170 шкіл. Натомість за змішаною системою у помаранчевій зоні навчатимуться з 2 листопада школярі 206 закладів освіти.

Окрім того, близько 60 дитячих садочків в області працюватимуть у червоній зоні, їх роботу дозволили районні комісії ТЕБ та НС, а у помаранчевій зоні працюватимуть 195 дошкільних установ.

Додамо, що до червоної зони з понеділка, 2 листопада, потрапили міста: Чернівці та Новодністровськ, Вижницький, Застнівський, Кіцманський та Хотинський райони Чернівецької області.

Більше про те, як школи в різних містах України будуть навчатися після канікул, – читайте у нашому матеріалі.