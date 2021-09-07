Школи у Чернігові можуть перейти на дистанційне навчання: дати та деталі
Джерело:Чернігівська міська рада
Чернігівські школи з 13 вересня можуть запровадити дистанційну форму навчання. Все через те, що Україна перейде до жовтої зони карантину через збільшення кількості захворюваності на COVID-19, а в місті не у всіх школах вакциновано достатньо вчителів.
Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко, запевнив, що, згідно з постановою уряду №1236, рішення про поділ на зони ухвалюється на загальнодержавному рівні, воно не може бути окремим для різних регіонів.
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І якщо Україна з понеділка, 13 вересня, перейде в жовту зону, то з цієї дати в звичному режимі можуть працювати тільки ті освітні заклади, в яких 80% працівників вакцинувалися.
За словами Атрошенка, наразі у Чернігові лише дві школи відповідають цим вимогам — №17 та №35.
Щодо всіх інших закладів, Атрошенко доручив терміново провести нараду, де адміністрація кожної школи та садочку має розповісти про ситуацію з вакцинацією в конкретному закладі та офіційно оголосити свою позицію.
"Не пізніше ранку четверга, ми маємо це знати. Це відповідальність кожного вчителя щодо дистанційної форми навчання. Вакцинація у нас необов'язкова, але кожен хай несе свою відповідальність", – сказав міський голова.
Секретар міської ради Олександр Ломако додав, що уряд може піти на деякі поступки і дозволити працювати тим вчителям, які отримали тільки першу дозу вакцини та чекають на другу.
Як виключення, на перший час, вчителям навіть з першою дозою дозволять працювати. Щодо інших, то так, вже з понеділка школи і садочки, де менше 80% вакцинованих, мають перевести на дистанційне навчання,
– заявив Ломако.
Зазначимо, що з 13 вересня Україна, ймовірно, перейде у жовту зону карантину. Найнебезпечніша епідемічна ситуація зараз у Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях.
Які обмеження є у жовтій зоні:
- Можна проводити масові заходи, якщо виділено 4 квадратних метрів площі на кожну людину. Однак це не стосується масових заходів у навчальних закладах за участю більше ніж однієї групи.
- Можуть працювати кінозали та інші заклади культури, але заповненість місць має становити не більше 50%.
- Дозволено відвідування шкіл, де вакциновано щонайменше 80% персоналу. Проте за умови, що на самоізоляції перебувають не більше 50% учнів та персоналу.
- Перевозити пасажирів у громадському транспорті можна тільки на сидячих місцях.
- Закладів громадського харчування можуть працювати без обмежень за часом. Однак слід розміщувати відвідувачів на відстані не менше, ніж 1,5 метра за сусідніми столиками і не більше чотирьох людей за столом.
- Дозволена робота спортзалів і фітнес-центрів. Заповненість – менше, ніж одна людина на 10 квадратних метрів.
- Басейни також можуть працювати. Щоправда, на одній доріжці для індивідуальних занять може бути менше, ніж 4 людини або 6 людей для груп. Діяльність готелів та санаторно-курортних установ дозволена.