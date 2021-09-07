Чернігівський міський голова Владислав Атрошенко, запевнив, що, згідно з постановою уряду №1236, рішення про поділ на зони ухвалюється на загальнодержавному рівні, воно не може бути окремим для різних регіонів.

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І якщо Україна з понеділка, 13 вересня, перейде в жовту зону, то з цієї дати в звичному режимі можуть працювати тільки ті освітні заклади, в яких 80% працівників вакцинувалися.

За словами Атрошенка, наразі у Чернігові лише дві школи відповідають цим вимогам — №17 та №35.

Щодо всіх інших закладів, Атрошенко доручив терміново провести нараду, де адміністрація кожної школи та садочку має розповісти про ситуацію з вакцинацією в конкретному закладі та офіційно оголосити свою позицію.

"Не пізніше ранку четверга, ми маємо це знати. Це відповідальність кожного вчителя щодо дистанційної форми навчання. Вакцинація у нас необов'язкова, але кожен хай несе свою відповідальність", – сказав міський голова.

Секретар міської ради Олександр Ломако додав, що уряд може піти на деякі поступки і дозволити працювати тим вчителям, які отримали тільки першу дозу вакцини та чекають на другу.

Як виключення, на перший час, вчителям навіть з першою дозою дозволять працювати. Щодо інших, то так, вже з понеділка школи і садочки, де менше 80% вакцинованих, мають перевести на дистанційне навчання,

– заявив Ломако.

Зазначимо, що з 13 вересня Україна, ймовірно, перейде у жовту зону карантину. Найнебезпечніша епідемічна ситуація зараз у Чернівецькій, Львівській та Вінницькій областях.

Які обмеження є у жовтій зоні: