"Танцюй завзято, щоб вірус прогнати": у школі Черкас запровадили цікаву руханку – відео
Черкаські школярі регулярно виконують антивірусну руханку на уроках хореографії. Такі танцювальні рухи допомагають дітям запам'ятати правила гігієни під час пандемії. Їх відео вже стало популярним в соцмережах.
Водночас вчителі говорять, що тепер учні частіше користуються антисептиком і миють руки без нагадування дорослих, повідомляє "5 канал".
Цікаво Новорічні свята у школах мають проходити без гостей
Як з’явилася ідея антивірусної руханки? Учні раніше брали участь у конкурсі від ЮНІСЕФ Україна, і вигадали таких танець. А потім він став частиною навчальної програми на уроках хореографії.
Я зацікавила цим танцем всіх діток, які відвідують мої уроки, а це і 7 клас включно. Вони залюбки танцюють руханку, ще веселіше аніж другокласники,
– розповіла вчителька хореографії Ольга Дунаєвська.
Після того, як школярі почали регулярно танцювати, вони стали краще дотримуватися правил гігієни. З часом вчителі помітили, що діти справді стали менше хворіти.
Дивіться відео: руханка "Танцюй завзято, щоб вірус прогнати"
Зараз танцювальний конкурс охопив учнів з усієї України. Численні відео руханок з хештегом #здоровотанцюю заполонили соцмережі.
Поділитися новиною
-
Як обрати якісний домашній принтер: розповідаємо, на що звернути увагу під час покупки1 жовтня 2020 , 11:56
-
Порно на контрольній: викладач Львівської політехніки розробив нову "методику" навчання11 грудня 2020 , 16:42
-
МОН оприлюднило умови прийому до вишів у 2021 році: головні деталі10 грудня 2020 , 11:26