Черкаські школярі регулярно виконують антивірусну руханку на уроках хореографії. Такі танцювальні рухи допомагають дітям запам'ятати правила гігієни під час пандемії. Їх відео вже стало популярним в соцмережах.

Водночас вчителі говорять, що тепер учні частіше користуються антисептиком і миють руки без нагадування дорослих, повідомляє "5 канал".

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Як з’явилася ідея антивірусної руханки? Учні раніше брали участь у конкурсі від ЮНІСЕФ Україна, і вигадали таких танець. А потім він став частиною навчальної програми на уроках хореографії.

Я зацікавила цим танцем всіх діток, які відвідують мої уроки, а це і 7 клас включно. Вони залюбки танцюють руханку, ще веселіше аніж другокласники,

– розповіла вчителька хореографії Ольга Дунаєвська.

Після того, як школярі почали регулярно танцювати, вони стали краще дотримуватися правил гігієни. З часом вчителі помітили, що діти справді стали менше хворіти.

Дивіться відео: руханка "Танцюй завзято, щоб вірус прогнати"



Зараз танцювальний конкурс охопив учнів з усієї України. Численні відео руханок з хештегом #здоровотанцюю заполонили соцмережі.