У школі на Буковині виявили невідомий хімічний запах: учнів перевели на онлайн-навчання

У селі Давидівка Чернівецької області в школі виявили різкий хімічний запах. Через це всіх учнів та персонал евакуювали та відправили на дистанційне навчання до 8 лютого.

Джерело: Molbuk

Інцидент стався у понеділок, 1 лютого. Невідомий різкий запах з'явився на першому поверсі, після чого почав швидко поширюватися іншими кабінетами. Від нього почало першіти в горлі, також запах викликав кашель.

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Через це у школі викликали рятувальників та евакуювали понад 400 людей.

Станом на ранок 2 лютого жодних захворювань чи симптомів серед школярів чи працівників школи не виявили. "Дякувати Богові, все добре – усі діти живі-здорові. А всім іншим там розбирається поліція", – повідомив староста села Станіслав Войцицький.

Згідно з рішенням комісії ТЕБ та НС Сторожинецької міської ради, у зв’язку із цим інцидентом навчання у Давидівській школі до 8 лютого переведено на повну дистанційну форму навчання.