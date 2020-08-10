Британія теж планує відкрити всі школи з 1 вересня
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що необхідно відкрити школи у вересні, і запевнив, що вони зможуть безпечно працювати, незважаючи на загрозу з боку пандемії.
Борис Джонсон повідомив, що перезапуск шкіл є національним пріоритетом, передає видання Daily Mail.
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За його словами, школи будуть останніми закладами, які закриють в разі майбутніх локальних карантинів.
Тож, уряд хоче, щоб всі учні повернулися в школу до початку вересня. Джонсон додав, що залишати школи закритими довше, ніж це необхідно, – це соціально неприпустимо, економічно нераціонально і морально невиправдано.
Прем'єр вважає, що стрімно ростуть економічні витрати батьків, яким доводиться бути з дітьми через закриття шкіл, а через це країна зіткнеться з великими проблемами. До того ж, діти не отримають належної освіти.
Ця пандемія ще не закінчилася.., але тепер ми знаємо достатньо, щоб безпечно відкрити школи для всіх учнів, і ми маємо моральний обов'язок зробити це,
– додав він.
Зазначимо, що школи в Англії закрилися в березні під час національного карантину, і лише деякі знову відкрилися в червні для учнів.
Учениця в Британії / Фото НУШ
Як Британія повертатиметься до школи восени
Школи в Британії почали отримувати інструкції для роботи під час пандемії коронавірусу.
Рекомендації для шкіл щодо навчання восени:
- Хворі мають залишатися вдома. Ті, в кого є симптоми коронавірусу, або чиї родичі мають симптоми, не повинні відвідувати школу.
- Усі мають дотримуватися правил гігієни рук та дихання (тобто чхати лише в серветку, яку потім викинути, а руки помити).
- У школах мають більше і краще прибирати приміщення, зокрема ті поверхні, до яких часто торкаються.
- Всі навчальні заклади мають активно взаємодіяти зі службою охорони здоров’я (особливо з сервісом тестування на коронавірус).
- Наскільки можливо зменшити контакти і збільшити відстань між людьми в школі.
- За необхідності потрібно одягати засоби індивідуального захисту.