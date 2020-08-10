Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що необхідно відкрити школи у вересні, і запевнив, що вони зможуть безпечно працювати, незважаючи на загрозу з боку пандемії.

Борис Джонсон повідомив, що перезапуск шкіл є національним пріоритетом, передає видання Daily Mail.

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За його словами, школи будуть останніми закладами, які закриють в разі майбутніх локальних карантинів.

Тож, уряд хоче, щоб всі учні повернулися в школу до початку вересня. Джонсон додав, що залишати школи закритими довше, ніж це необхідно, – це соціально неприпустимо, економічно нераціонально і морально невиправдано.

Прем'єр вважає, що стрімно ростуть економічні витрати батьків, яким доводиться бути з дітьми через закриття шкіл, а через це країна зіткнеться з великими проблемами. До того ж, діти не отримають належної освіти.

Ця пандемія ще не закінчилася.., але тепер ми знаємо достатньо, щоб безпечно відкрити школи для всіх учнів, і ми маємо моральний обов'язок зробити це,

– додав він.

Зазначимо, що школи в Англії закрилися в березні під час національного карантину, і лише деякі знову відкрилися в червні для учнів.



Учениця в Британії / Фото НУШ

Як Британія повертатиметься до школи восени

Школи в Британії почали отримувати інструкції для роботи під час пандемії коронавірусу.

Рекомендації для шкіл щодо навчання восени:

Хворі мають залишатися вдома. Ті, в кого є симптоми коронавірусу, або чиї родичі мають симптоми, не повинні відвідувати школу.

Усі мають дотримуватися правил гігієни рук та дихання (тобто чхати лише в серветку, яку потім викинути, а руки помити).

У школах мають більше і краще прибирати приміщення, зокрема ті поверхні, до яких часто торкаються.

Всі навчальні заклади мають активно взаємодіяти зі службою охорони здоров’я (особливо з сервісом тестування на коронавірус).

Наскільки можливо зменшити контакти і збільшити відстань між людьми в школі.

За необхідності потрібно одягати засоби індивідуального захисту.

Більше про те, як працюватимуть школи з 1 вересня в Україні – читайте за посиланням.