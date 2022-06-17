Школи без укриттів: МОН відповіло на поширені запитання про очне навчання з 1 вересня

У Міністерстві освіти заявили, що освітній процес в школах з 1 вересня відновиться в очному режимі. Проте остаточно вирішувати, чи готова школа до офлайн-навчання, будуть засновники навчального закладу, зокрема департаменти освіти.

Зараз МОН проводить аудит місць, де у разі небезпеки можна буде сховати дітей. На питання про очне навчання відповів начальник Головного управління шкільної та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко.

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Яким буде навчання в школі з 1 вересня

Чому МОН рекомендувало очне навчання з 1 вересня, попри війну?

За словами Кононенка, батьки і вчителі, діти хочуть, абит навчання проводили в звичному режимі. Зараз робиться все можливе, щоб 1 вересня школи розпочали роботу очно.

В Україні – 13700 шкіл, з яких, за інформацією органів управління освітою, лише близько 1500 шкіл мають бомбосховища або інше укриття, які більш-менш відповідають вимогам,

– заявив він.

Прем'єр-міністр України дав завдання органами місцевого самоврядування та управління освітою створити безпекові умови для роботи шкіл. "Якщо таких умов не буде, дистанційна робота або робота в змішаному режимі не відкидається", – зазначив він.

Тобто в одному місті школи з укриттями запрацюють офлайн, а решта – залишиться на дистанційці? На це Кононенко відповів, що так, таке може бути.

Він наголосив, що великі капіталовкладення потрібні, щоб будувати або обладнувати нові укриття. І це навряд можливо в умовах воєнного стану.

Яке конкретно має бути укриття, щоб школі дозволили очно працювати? Кононенко зазначив, що за це відповідають – ДСНС і Мінрегіон. З точки зору освіти важливо: якщо в школі в цей день займається 200 дітей і 20 педагогів, то на 230 місць повинно бути обладнане приміщення.

Кононенко наголосив, що обладнати укриття мають за кошти засновників, тобто місцевої влади, або за кошти, не заборонені законодавством. Це можуть бути кошти держбюджету чи міжнародна допомога.

У частині шкіл уже почали вимагати в батьків кошти "на облаштування укриття". На це представник МОН відповів, що побори – це неприпустимо.

На його думку, можуть створюватися, зокрема і батьками, благодійні фонди, які повинні діяти відповідно до законодавства. Але примус неприпустимий.

Коли департаменти освіти мають оголосити про своє рішення щодо формату роботи шкіл?

За словами Кононенка, МОН кожні 10 днів буде оновлювати цю інформацію і по мірі готовності ОВА можуть приймати такі рішення.

Гадаю, що на початок серпня, мабуть, вже буде остаточно відомо, яка буде ситуація в тому чи іншому регіоні, де можливо організувати очний процес, де неможливо,

– зауважив він.

Якщо під час уроку починається тривога, урок переривається?

На це Кононенко сказав, що якщо в школі укриття на 200 осіб, а вчиться 600, то доведеться організувати очне навчання в три зміни або змішане навчання.

До початку навчального року кожен заклад має перевірити, за який час діти можуть спуститися в укриття з третього поверха, з другого, пройти з першого. Це повинно бути і практично перевірено, і зроблені висновки.

Багато шкіл сьогодні використовуються як тимчасові прихистки для переселенців. Що МОН пропонує тут?

Кононенко розповів, що є рекомендація уряду по можливості знайти людям інші приміщення, де вони могли б перебувати, якщо є потреба. Щоб заклади освіти могли нормально готуватися до початку навчального року. За це відповідають ОВА і органи місцевого самоврядування.

Що відомо про новий навчальний рік

Українські навчальні заклади 1 вересня нарешті повернуться до очної форми навчання. Для цього у школах мають облаштувати місця для укриття у разі загрози авіаудару.

Заступник міністра освіти та науки України Андрій Вітренко заявив, що всі діти, студенти та учні мають піти до шкіл, університетів та коледжів професійно технічної освіти.

Він додав, що робота навчальних закладів у прифронтових населених пунктах залежатиме від безпекової ситуації.

Вітренко також розповів, що в українську навчальну програму внесуть зміни. Вони стосуються предметів "світова література" та "історія". Наразі при Міністерстві освіти та науки працюють робочі групи, які займаються цим питанням. До 15 червня ці групи мають подати результати обговорень.

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