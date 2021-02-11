В Україні деякі школи вирішили не набирати учнів в 10 – 11 класи з 2021: як відреагували в МОН

Батькам почали надходити повідомлення у шкільних чатах, що заклади освіти, де навчаються їхні діти, не будуть приймати учнів в 10 – 11 класи вже з вересня 2021 року. Як на це відреагували в Міносвіти та що робити батькам – читайте у матеріалі.

Що кажуть у МОН

Шкарлет вважає, що це фейкова інформація. Адже, за його словами, старша профільна школа починає працювати лише з 2027 року.

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"Тому якщо школа про це повідомила, то це лише відповідальність керівника цього закладу освіти", – наголосив Шкарлет.

Міністр освіти додав, що певний есперимент щодо профільності – класи можуть переформатовуватися.

Але це не означає, що в 10 – 11 класи не буде набору. Можливо, буде набір у профільні – хімічний, фізичний, математичний чи мовний. Але немає законодавчих ініціатив стосовно заборони дитини прийти в старшу школу,

– заявив Шкарлет.

Що робити батькам в такій ситуації

За словами очільника МОН, в цьому аспекті відповідальність за діяльність шкіл несуть їх засновники – місцеві органи виконавчої влади.

"Перш за все, можна поскаржитися до засновника школи. Можливо, варто написати в Міністерство освіти і науки, а ми вже направимо Державну службу якості освіти на контроль закладу", – запевнив міністр.

Шкарлет підсумував, що немає законодавчих обмежень щодо навчання дітей. Тобто всі учні, які хочуть навчатися в 10 – 11 класах, зможуть це зробити.

Якою буде старша профільна школа