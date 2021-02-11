В Україні деякі школи вирішили не набирати учнів в 10 – 11 класи з 2021: як відреагували в МОН
Батькам почали надходити повідомлення у шкільних чатах, що заклади освіти, де навчаються їхні діти, не будуть приймати учнів в 10 – 11 класи вже з вересня 2021 року. Як на це відреагували в Міносвіти та що робити батькам – читайте у матеріалі.
Джерело:Джерело: фейсбук "Новое время"
Що кажуть у МОН
Шкарлет вважає, що це фейкова інформація. Адже, за його словами, старша профільна школа починає працювати лише з 2027 року.
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"Тому якщо школа про це повідомила, то це лише відповідальність керівника цього закладу освіти", – наголосив Шкарлет.
Міністр освіти додав, що певний есперимент щодо профільності – класи можуть переформатовуватися.
Але це не означає, що в 10 – 11 класи не буде набору. Можливо, буде набір у профільні – хімічний, фізичний, математичний чи мовний. Але немає законодавчих ініціатив стосовно заборони дитини прийти в старшу школу,
– заявив Шкарлет.
Що робити батькам в такій ситуації
За словами очільника МОН, в цьому аспекті відповідальність за діяльність шкіл несуть їх засновники – місцеві органи виконавчої влади.
"Перш за все, можна поскаржитися до засновника школи. Можливо, варто написати в Міністерство освіти і науки, а ми вже направимо Державну службу якості освіти на контроль закладу", – запевнив міністр.
Шкарлет підсумував, що немає законодавчих обмежень щодо навчання дітей. Тобто всі учні, які хочуть навчатися в 10 – 11 класах, зможуть це зробити.
Якою буде старша профільна школа
Згідно з реформою НУШ заклади середньої освіти мають переформатуватися:
- 1 – 4 класи – це початкова освіта,
- 5 – 9 класи – це базова освіта (заклади називатимуться гімназіями)
- 10 – 12 класи – це профільна освіта (будуть створені ліцеї).
Нова система остаточно має запрацювати від 2027 року (коли до профільних ліцеїв доростуть учні НУШ, які зараз вчаться в третьому класі). Детальніше про це – читайте за посиланням.
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