У зв’язку із епідеміологічною ситуацією восени в країні можуть знову ввести дистанційне навчання задля уникнення поширення хвороби. Тому заклади освіти мають бути до цього готові та у такому випадку організувати навчання онлайн.

Про це йдеться у методичних рекомендаціях Міністерства освіти і науки щодо викладання навчальних предметів у 2020/21 навчальному році.

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Зокрема, у Міносвіти кажуть, що школа може організувати дистанційне навчання. Як це зробити? Можна, наприклад:

поєднати онлайн-занять через Zoom, Skype, Instagram, Google, Hangouts;

заздалегідь записати відеоуроки, презентації від вчителів чи із зовнішніх освітніх ресурсів;

ретельно підібрати завдання для самостійної роботи із подальшою перевіркою;

використати безкоштовні вебсервери та платформи, наприклад, Google, Classroom, Moodle, Microsoft Teams.

Окрім того, важливо забезпечити чітку систему організації навчання в школі з самостійним опрацюванням матеріалу (розклад, критерії оцінювання, узгодження кількості контрольних робіт, врахування вікових особливостей щодо виконання домашніх завдань тощо. Так, домашні завдання мають бути посильними для самостійного виконання дітьми, мати чіткі поради та інструкції.

Також важливо продовжувати навчання педагогів щодо освоєння інформаційних технологій. "В умовах нового формату освітньої діяльності в Україні рекомендуємо вчителям вдосконалювати також цифрові компетентності, які активізують пізнавальний інтерес учнів до використання додаткових навчальних матеріалів", – йдеться у повідомленні.

Читайте корисні поради, як зробити дистанційне навчання ефективним, – у матеріалі.

Міністерство освіти вважає, що якщо вчитель чітко спланує роботу, визначиться, як буде проводити дистанційне навчання, підготує якісні навчальні матеріали та організує зворотній зв'язок з учнями, то це забезпечить необхідну якість освітніх послуг.

Додамо, що у МОН заявили, що вчителі мають планувати свою роботу у довільній формі. Можна використовувати друковані чи електронні джерела тощо. Також можна переносити теми уроків, відповідно до того, як учні засвоїли навчальний матеріал.