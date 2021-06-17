Школярам пропонують взяти участь в інтелектуальній грі на рекорд Гіннеса: як це зробити

Київська Школа Економіки запрошує охочих школярів взяти онлайн-участь у безкоштовній наймасовішій інтелектуальній грі у світі та позмагатись за світовий рекорд.

До встановлення рекорду Гіннеса може може долучитися кожен. Також будуть змагання на логіку та кмітливість з українськими зірками, відомими економістами та політиками.

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Учасникам конкурсу поставлять 18 запитань загальної тематики на логіку та кмітливість авторства двократного володаря “Кришталевої сови” Володимира Островського.

Школи можуть формувати власні команди. Гра проходитиме у форматі “Що? Де? Коли?” 23 червня о 19:30.

Більшість учасників гратиме онлайн. Вони дивитимуться відеотрансляцію, слухатимуть запитання, бачитимуть його текст на платформі і повинні будуть дати відповідь протягом 70 секунд.

Декілька команд із професорів Київської школи економіки, політиків та відомих зірок гратимуть офлайн у ICU Event Hall, звідки і буде вестися онлайн-трансляція.

Участь безкоштовна і доступна для всіх охочих – від школярів до міністрів. Для цього слід зареєструватися за посиланням.

Це буде офіційна спроба встановити світовий рекорд, який увійде до Книги рекордів Гіннеса у категорії "Наймасовіша інтелектуальна гра онлайн". Наразі світовий рекорд становить 1622 учасники і був встановлений китайськими школярами у 2018 році.

Окрім того, найкращий школяр отримає приз від партнерів заходу, а серед усіх учасників розіграють грант на безкоштовне проходження ексклюзивного курсу “Що приховують дані?” в KSE.

Щоб участь зарахувалася до рекорду Гіннеса, кожен учасник має зареєструватися, підключитися до гри з окремого пристрою та дати відповіді на всі запитання, хай навіть і неправильні.

До слова, школа підприємництва та лідерства MBA Kids пропонує учням 7 – 11 класів пройти онлайн-курс "Основи підприємництва". Найуспішніші школярі отримають рік безкоштовного навчання.