Начальник головного управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН Юрій Кононенко наголосив, що школам дозволено самостійно визначати формат проведення подібних заходів.

До теми Випускний 2021: ідеї, як його безпечно відсвяткувати у школі

За його словами, рішення повинні прийматися з урахуванням епідемічної ситуації в регіоні і обмежень, які накладає комісія з ТЕБ та НС.

Зараз епідеміологічна ситуація поліпшується, але є певні обмеження, які властиві тій чи іншій зоні. З урахуванням цих обмежень випускні можуть проводитися,

– пояснив Кононенко.

Які обмеження можуть бути на випускних

Випускних вечорів як до пандемії в цьому році не буде. Адже наразі майже у всіх областях діють обмеження жовтої зони (лише Донецька – помаранчева), і їх доведеться дотримуватися.

Так, обмеження жовтої обмежують випускні, але не забороняють. Тому в школах можна проводити святкові заходи, якщо:

на кожну людину буде 4 квадратних метри площі,

або наповненість залів буде не більше 50%,

в приміщеннях всі повинні бути в масках.

Що стосується кафе і ресторанів, то, якщо їх робота дозволена, в залах можуть знаходиться до 20 осіб і тільки до 24:00. Поки це всі обмеження, які впливають на проведення випускних.

Як планують проводити випускні в Києві? У КМДА розповіли, що додаткових заборон у столиці не будуть вводити. При цьому школам рекомендують видати документи випускникам до певних термінів.

Заступниця директора департаменту освіти і науки Олена Батечко сказала, що навчальні заклади самостійно визначають дату і формат проведення свята останнього дзвоника та випускного з урахуванням епідемічної ситуації в Києві.

До слова, пандемія вже другий рік змінює плани випускників шкіл на святкування традиційних випускних вечорів. Але школярі шукають різні альтернативи для випускного. Як учні планують святкувати випускні у 2021 році – читайте у матеріалі.