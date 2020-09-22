Міністерство освіти і науки доручило школам у цьому навчальному році провести Всеукраїнську військово-патріотичну гру «Сокіл» («Джура») для учнів трьох вікових категорій: 15-17 років, 11-14 років та дітей віком 6-10 років.

Відповідний наказ вже підписав т.в.о. міністра освіти і науки Сергій Шкарлет, передає Osvita.ua.

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Але у МОН наголосили, що гру можна провести лише з дотриманням необхідних правил для запобігання поширенню СОVID-19.

Що відомо про гру "Джура"

Метою гри є виховання громадян-патріотів, захисників України, які плекають українські традиції, духовні цінності, володіють відповідними знаннями, вміннями та навичками, здатні реалізувати свій потенціал в умовах сучасного суспільства.

Зазначимо, що гра проходить у три етапи. Так, перший етап відбудеться у формі 3-5-денного таборування, а другий етап – у формі 5-7-денного таборування (для середньої та старшої вікових груп).

Також школи мають забезпечити діяльність учнівського козацького самоврядування, зокрема створити курені з різновікових роїв. Рій може складатися із учнів 8-10 класів. Склад рою – 11 осіб: 9 учнів, 1 керівник та 1 заступник керівника рою. Діти беруть участь добровільно.

Більше про те, що це за гра та як її організувати – читайте за посиланням.