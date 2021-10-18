Школам Чернівців рекомендують вивішувати червоно-чорний прапор на фасадах

Управління освіти чернівецької міської ради рекомендувало закладам освіти вивішувати червоно-чорний прапор. Це зробили після того, як на директорку ліцею №5 анонімно поскаржились за червоно-чорний стяг на фасаді будівлі.

Керівниця міського управління освіти Ірина Ткачук написала, що червоно-чорний стяг рекомендують вивішувати під час урочистих та святкових заходів. А також пропонують розповісти вчителям та учням про значення цього прапора.

До теми "Батько наш – Бандера": київські школярі потролили проросійську вчительку дотепним флешмобом

Також у дописі Ткачук пояснила, що червоно-чорний прапор на ліцеї №5 вивісили до 400-річчя Хотинської битви та Дня захисників та захисниць.

Що відомо про цей інцидент

У Чернівцях на фасаді ліцею №5 "Оріяна" повісили червоно-чорний прапор. Однак це не сподобалось деяким містянам, тож вони поскаржились на директорку школи Галину Абрам'юк. Вона отримала скаргу і тепер має давати офіційні пояснення управлінню.



Червоно-чорний стяг на будівлі школи №5 в Чернівцях / Фото gala.abramuk

Що треба знати про прапор УПА? Червоно-чорний прапор – це стяг національно-визвольної боротьби українського народу. Це був прапор Української повстанської армії. Чорний колір стяга символізує українську землю, а червоний – кров, пролиту за державу.

Текст публікації Ірини Ткачук:

Як керівниця управління освіти, сприятиму вихованню національної свідомості дітей та молоді міста Чернівців.

Як громадянка своєї держави, не закриватиму очі на реваншистське свавілля у моєму місті. Все буде Україна!