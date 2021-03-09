У школах з'являться уроки медіаграмотності, – Зеленський

Володимир Зеленський анонсував запуск уроків медіаграмотності у шкільній програмі. За його словами, це потрібно, щоб підвищити критичне мислення у дітей.

Зеленський наголошує, що в сучасному світі кожен повинен вміти протистояти інформаційній пропаганді. Про це президент сказав під час форуму "Україна 30".

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За його словами, кожен раз, коли ми включаємо телефон, комп'ютер, планшет або телевізор ми повинні включати критичне мислення, щоб відрізняти правду від фейків та брехні.

Зеленський вважає, що треба обходити інформаційні звалища та читати не лише заголовок новин. важливо сумніватися та шукати першоджерело інформації.

Тому, щоб діти не вірили фейкам та могли відрізнити пропаганду, цьому їх мають навчати у школі. Тому президент анонсував уроки медіаграмотності для учнів.

Уроки медіаграмотності повинні з'явитися в нашій шкільній програмі. А також тих, хто вже давно завершив школи – це наші батьки, дідусі і бабусі. Ми повинні навчити, що таке інформаційна гігієна,

– зауважив Зеленський.

Додамо, що зараз в Україні вже виходить освітній серіал "Медіаграмотність у часи пандемії". Його пропонують підліткам та молоді, які багато часу проводять в інтернеті.

Курс складається з 6 міні серій, в яких молоді розкажуть:

Чому ми потрапляємо в пастку медіабрехні;

Про вплив візуального контенту;

Чи варто довіряти блогерам;

Хто такі псевдоексперти;

Конспірологічні теорії;

Емоційний вплив фейків.

Зазначимо, що освітній серіал можна безкоштовно подивитися на національній онлайн-платформі Дія.Цифрова освіта.