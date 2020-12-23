Мабуть, у багатьох людей є гіркий досвід видирання сторінок зі щоденника через погані оцінки або зафарбовування цих самих оцінок. Та більше цього не буде, адже в українських школах запровадять електронні щоденники й журнали.

Сергій Шкарлет повідомив, що наказ про запровадження в дослідну експлуатацію програмного модуля електронних щоденників і шкільних журналів вже підписані, передає Міністерство освіти й науки.

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Це державна розробка, над якою працювала команда Міністерства освіти й науки України. Використання е-журналів й е-щоденників скоротить обсяг бюрократичної роботи. Також ми адаптуємо сервіс до роботи з будь-яких гаджетів,

– розповів міністр.

Вже протестували інтерфейс, через який можна буде отримати доступ до різних сторінок: дані про учнів, розкладу уроків, списків відвідування, домашніх завдань тощо. Доступ до е-журналів й е-щоденників доступний – за посиланням.

Всю інформацію будуть заповнювати вчителі, а батьки й учні зможуть у будь-який момент перевірити інформацію за допомогою логіна й пароля.

"Розробники також подбали про безпеку. Усі дані ретельно захищені, а доступ до них розмежовано відповідно до повноважень відповідальних працівників", – розповіли в МОН.



Як виглядатиме проєкт Електронний журнал / Скриншот