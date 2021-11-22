У школах Житомира теж відновили очне навчання: скільки класів залишилися на самоізоляції

З 22 листопада житомирські школярі також повертаються до навчання у звичайному режимі. Лише кілька класів залишилися на самоізоляції через хворих на COVID-19 учнів.

Директор департаменту освіти міськради Валентин Арендарчук розповів, що нині в школах працюють лише вакциновані освітяни, що дозволяє повернутися до очного навчання в закладах.

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Тож вже з цього понеділка, 22 листопада, школярі всіх класів сіли за парти житомирських шкіл.

У нас усі школи міста вийшли працювати на очну форму. Дистанційно у нас не навчаються вже діти. Ми виконуємо постанову. У нас 100% освітяни вакциновані, які працюють в школах,

– наголосив Арендарчук.

За його словами, тих вчителів, які були не вакциновані, вже відсторонили. Тому школи тепер можуть працювати з цими показниками у звичайному режимі.

Також відомо, що станом на 22 листопада 10 класів шкіл знаходяться на самоізоляції.

До слова, з 22 листопада близько 11 тисяч шкіл повертаються до очного навчання. У МОЗ та ВООЗ кажуть, що учні не є основними розповсюджувачами вірусу, а карантинні заходи запобігають передачі COVID-19 у школах.

Які міста відновили очне навчання в Україні

Київ

Чернівці

Черкаси

Миколаїв

Рівне

Одеса

Львів

Івано-Франківськ

Житомир

Харків

Зазначимо, що в інших областях навчання у школах частково відбувається очно (де вакциновано 100% працівників), частково в онлайн-режимі. Наприклад, так зробили на Волині, у Чернігові, Закарпатті, Херсоні тощо.