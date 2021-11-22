Директор департаменту освіти міськради Валентин Арендарчук розповів, що нині в школах працюють лише вакциновані освітяни, що дозволяє повернутися до очного навчання в закладах.
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Тож вже з цього понеділка, 22 листопада, школярі всіх класів сіли за парти житомирських шкіл.
У нас усі школи міста вийшли працювати на очну форму. Дистанційно у нас не навчаються вже діти. Ми виконуємо постанову. У нас 100% освітяни вакциновані, які працюють в школах,
– наголосив Арендарчук.
За його словами, тих вчителів, які були не вакциновані, вже відсторонили. Тому школи тепер можуть працювати з цими показниками у звичайному режимі.
Також відомо, що станом на 22 листопада 10 класів шкіл знаходяться на самоізоляції.
До слова, з 22 листопада близько 11 тисяч шкіл повертаються до очного навчання. У МОЗ та ВООЗ кажуть, що учні не є основними розповсюджувачами вірусу, а карантинні заходи запобігають передачі COVID-19 у школах.
Які міста відновили очне навчання в Україні
- Київ
- Чернівці
- Черкаси
- Миколаїв
- Рівне
- Одеса
- Львів
- Івано-Франківськ
- Житомир
- Харків