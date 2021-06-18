У школах на Закарпатті хочуть запровадити уроки сортування відходів

На Закарпатті пропонують запровадити уроки про сортування сміття у всіх понад 660 школах регіону. Так хочуть закласти дітям змалку правила поводження з побутовими відходами.

З такою ідеєю до Закарпатської облради звернувся директор Агентства регіонального розвитку Михайло Данканич. Він вважає, що дітям треба закладати правила сортування сміття.

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Данканич наголошує, що тільки виховавши молодь, навчену змалку правильній поведінці, є можливість виховати суспільство, котре буде розуміти відповідальність в поводженні з відходами.

Наприклад, в Австрії уроки поводження з відходами та сортування є обов’язковими для дітей віком від 6 до 10 років у всіх школах країни. Саме тому вся країна сортує відходи,

– каже Данканич.

На його думку, для впровадження цієї ініціативи у 668 школах Закарпатської області необхідні кілька кроків:

рішення профільних комісій обласної ради,

розробка детальної дорожньої карти,

закупка сміттєвих баків для всіх шкіл,

проведення навчання для вчителів,

систематичне, щорічне навчання для школярів.

Так, лише на закупку баків для сортування сміття у школах потрібно приблизно 20 мільйонів гривень. А на одну школу треба буде виділити 30 тисяч гривень.

“Як на мене, було б логічно, аби закупівлю баків для роздільного збору відходів розподілили – частину обласна рада, частину громади, але фінальне слово саме за громадами”, – каже Данканич.

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За його словами, відсортовані відходи підприємці готові забирати зі шкіл, а деякі навіть готові їх купувати за ринковими цінами на вторсировину.

Чому виникла така ідея? На Закарпатті останнім часом загострилася сміттєва проблема. Там сміття потрапляє на несанкціоновані сміттєзвалища та далі під час паводків через транскордонні річки пливе до Угорщини.

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