Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька розповіла, що перевірки проводять, адже 2021 рік є роком реформи шкільного харчування.
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Вже з 1 січня діє новий Санітарний регламент для шкіл, який, зокрема, змінює підходи до організації харчування. Пріоритет – питання забезпечення якісним харчуванням дітей.
Держпродспоживслужба протягом шести місяців виконала майже три тисячі лабораторних досліджень та склала понад 400 обов’язкових приписів.
Які порушення найчастіше фіксують у школах
Серед найчастіших порушень у закладах освіти:
- недотримання гігієни виробництва,
- недотримання вимог зберігання і транспортування продуктів.
Держпродспоживслужба активно здійснює державний нагляд за організацією харчування дітей у школах, забезпеченням учнів якісними харчовими продуктами, додержанням вимог санітарно-гігієнічних правил тощо.
Додамо, що нещодавно в Україні оновили норми харчування дітей у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.
Також завершився перший етап реформування шкільного харчування.
Так, усі школи з 1 вересня 2021 року зобов’язані:
- Зменшити кількість цукру у 2-2,5 раза – до 7,5 грам на один прийом їжі.
- Збільшити кількість фруктів до 100 грам на один прийом їжі.
- Зменшити кількість хліба на 1 прийом їжі з 60-80 г до 30-50 грам.
- Збільшити кількість м’яса так, щоб протягом п’ятиденного робочого тижня при одноразовому харчуванні забезпечити дві порції м’яса по 70 г, 100 г або 120 г кожна, залежно від віку дітей.
- Збільшити кількість молочних продуктів при формуванні меню.