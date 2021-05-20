Голова Держпродспоживслужби Владислава Магалецька розповіла, що перевірки проводять, адже 2021 рік є роком реформи шкільного харчування.

До теми Зеленська запускає кампанію про здорове харчування у школах

Вже з 1 січня діє новий Санітарний регламент для шкіл, який, зокрема, змінює підходи до організації харчування. Пріоритет – питання забезпечення якісним харчуванням дітей.

Держпродспоживслужба протягом шести місяців виконала майже три тисячі лабораторних досліджень та склала понад 400 обов’язкових приписів.

Які порушення найчастіше фіксують у школах

Серед найчастіших порушень у закладах освіти:

недотримання гігієни виробництва,

недотримання вимог зберігання і транспортування продуктів.

Держпродспоживслужба активно здійснює державний нагляд за організацією харчування дітей у школах, забезпеченням учнів якісними харчовими продуктами, додержанням вимог санітарно-гігієнічних правил тощо.

Додамо, що нещодавно в Україні оновили норми харчування дітей у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку.

Також завершився перший етап реформування шкільного харчування.

Так, усі школи з 1 вересня 2021 року зобов’язані: