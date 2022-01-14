Скільки вчителів досі відсторонені? Міністр освіти розповів, що лише 0,6% працівників шкіл залишаються відстороненими. Найбільше таких у Рівненській (290 осіб), Київській (189) і Волинській (154) областях.

До теми Чи будуть у школярів вимагати COVID-щеплення: відповідь МОН

Де вакциновано найбільше освітян

Кращі показники щеплених двома дозами по областях:

Полтавська – 96,74%;

Дніпропетровська – 96,49%;

Черкаська – 96,02%;

Луганська – 96%;

Донецька – 95,56%.

Стан вакцинації у закладах освіти

Найбільшу кількість вакцинованих повним циклом працівників демонструють заклади:

спеціалізованої освіти – майже 97% освітян;

профтехи – майже 95% освітян;

школи – майже 94% освітян;

садочки – майже 91% освітян;

коледжі – 88% освітян;

виші – майже 84% освітян.

Близько 2,5% працівників шкіл досі не приєдналися до вакцинальної кампанії, проте з них 1,5% – мають офіційно підтверджені протипоказання.

Скільки шкіл на канікулах та онлайн-навчанні? На канікулах наразі перебувають 27,4% школи. Ще 17 шкіл продовжують працювати дистанційно.

Коронавірус в Україні! За минулу добу, 13 січня, виявили 10 476 нових хворих на коронавірус. Відомо, що з них 663 дітей, 140 пацієнтів померло. Найбільше хворих виявили у столиці. Кількість захворювань в регіонах за добу – читайте тут.

До слова, в українських школах уроки починаються о 8 чи 9 годині ранку, але вчені вважають, що це зарано. Дітям треба більше спати, щоб бути енергійнішими та добре почуватися. Це показало опитування під час дистанційки.

Текст публікації Сергія Шкарлета:

Традиційно інформую про стан вакцинації освітян. Станом на 14 січня 2022 року, за оперативною інформацією органів місцевого самоврядування, двома дозами вакцини проти COVID-19 щеплено більше 1 млн 97 тисячі працівників освіти, це майже 92% від загальної кількості.

Кращі показники щеплених двома дозами по областях: Полтавська – 96,74%; Дніпропетровська – 96,49%; Черкаська – 96,02%; Луганська – 96%; Донецька – 95,56%.

Найбільшу кількість вакцинованих повним циклом працівників демонструють заклади: спеціалізованої освіти – майже 97%; професійної – майже 95%; загальної середньої – майже 94%; дошкільної – майже 91%; фахової передвищої – 88%; вищої – майже 84%.

Близько 2,5% працівників закладів загальної середньої освіти досі не приєдналися до вакцинальної кампанії, проте варто зазначити, що 1,5% із загальної кількості працівників, мають офіційно підтверджені протипоказання.

0,6% працівників ЗЗСО залишаються відстороненими. Найбільше таких у Рівненській області (290 осіб), Київській (189) і Волинській (154). На канікулах перебувають 27,4% закладів загальної середньої освіти. 17 шкіл продовжують працювати дистанційно.