Навчання в українських школах зараз здійснюється на 11 мовах, в тому числі і російською. Однак МОН робить все можливе, щоб школи перейшли на навчання державною мовою.

Цікаво, що серед предметів учні вивчають 32 мови, зокрема мову національної меншини.

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Міністр освіти Сергій Шкарлет наголосив, що Україна здійснює необхідні заходи для повноцінного забезпечення освітою представників нацменшин.

За його словами, в українських школах вчителі викладають для учнів 11-ма мовами – українською та на дев'яти мовах корінних народів і національних меншин. Зокрема:

болгарською,

кримськотатарською,

молдовською,

німецькою,

польською,

російською,

румунською,

словацькою,

угорською,

англійською.

Але зараз МОН здійснює всі необхідні заходи, щоб школи перейшли з навчанням на мовах національних меншин на навчання державною мовою з урахуванням національних особливостей.

Сергій Шкарлет додав, що для поліпшення вивчення української мови в школах було, зокрема, закуплено обладнання та дидактичні матеріали українською мовою, надруковано і доставлено в школи двомовні словники.

Окрім того, вчителі регулярно проходять курси підвищення кваліфікації, які завжди здійснюються державною мовою.

До слова, вже цього року іспит на рівень володіння українською мовою повинні складати чиновники, які хочуть зайняти певні державні посади. Всі деталі, як буде проходити іспит – читайте у матеріалі.