Міністерство освіти і науки України винесло на громадське обговорення проєкт наказу про проведення експертизи та затвердження авторських освітніх програм для шкіл.

Проєкт підготовлений Міносвіти та Державною службою якості освіти, передає пресслужба МОН. Громадське обговорення триватиме до 16 жовтня.

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З проєкту наказу відомо, що розробники або власники освітніх програм можуть подавати їх на експертизу до Державної служби якості освіти (ДСЯО). Там створюватимуть спеціальні комісії для розгляду та затвердження таких освітніх програм.

Планується, що експертизу програм проводитимуть педагогічні, науково-педагогічні працівники та представники профільних громадських об’єднань. За результатами комісії ДСЯО видаватиме наказ про затвердження програми, про її доопрацювання та повторну експертизу або про відмову в затвердженні програми.

Для проведення експертизи замовник (або автор) має подати до ДСЯО у паперовому та електронному вигляді такі документи:

заяву;

примірник освітньої програми;

лист самооцінювання (за бажанням);

відомості про замовника: ПІБ, місце роботи, посада, науковий ступінь (за наявності), вчене звання (за наявності), контактні телефони, електронна адреса;

копія договору про передання майнового права на використання твору.

Зазначимо, що документи від замовника або автора приймаються до 1 листопада та 1 лютого щороку.