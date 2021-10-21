У школах Тернополя поліція почала перевіряти сертифікати про вакцинацію: фото

У Тернополі працівники поліції почали перевіряти наявність сертифікатів про вакцинацію у вчителів. Першою перевірили школу №4, де вакциновано понад 87% персоналу.

Правоохоронці також перевіряли, як навчальний заклад дотримується карантинних заходів. Поліція має службові планшети, які зчитує QR-коди COVID-сертифікатів.

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У разі виявлення невідповідного сертифікату або фальсифікованого, то дану інформацію поліція передає колегам та реєструє на лінії "102". В подальшому щодо таких людей проводитиметься перевірка. За таке порушення педагоги будуть нести відповідальність.



Поліція перевіряє у вчителів COVID-сертифікати

За словами директорки школи №4 у Тернополі Левенець Наталії, там вже провакциновано 87% персоналу. Двоє працівників мають право на шестимісячне відтермінування щодо у зв'язку із здоров'ям. Решту вчителів з 21 жовтня будуть відсторонені від роботи через відсутність вакцинації.

"Ми завели журнал щодо вакцинації працівників нашої школи. Ми вносимо сюди дані про тих, хто має сертифікати з двома вакцинами, в кого вона одна і коли має бути зроблена наступна. У нас є всі довідки", – сказала вона поліцейським.

Карантинні заходи у школі

Перед початком робочого дня вчителі проходять температурний скринінг. Розклад дзвінків на уроки також переробили, аби учні не пересікалися. Так, навчання в молодших школярів розпочинається на 15 хвилин раніше, ніж у старшокласників.

Учні 1 – 6 класів коридорами школи ходять без масок, а з 7 дітки класу повинні дотримуватися маскового режиму по школі, коли йдуть на фізкультуру чи у їдальню,

– додала директорка.

Перевіряти достовірність сертифікатів про вакцинацію працівники патрульної поліції будуть спільно з фахівцями Держпродспоживслужби, Центру контролю та профілактики хвороб не лише в школах, але й в інших державних установах, закладах громадського харчування, ринках тощо.

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До слова, у МОЗ наголосили, що якщо до 7 листопада вчителі не матимуть щеплення проти COVID-19, то їх відсторонять від роботи на час карантину без збереження заробітної плати. Ті, хто не буде вакцинований на визначену дату, мають робити ПЛР-тести або антиген-тести, щоб ходити на роботу.