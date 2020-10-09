У школах Сум та кількох сіл області канікули триватимуть два тижні – вони розпочнуться з 19 жовтня і закінчаться 31 жовтня 2020 року. Тож, під час виборів діти не відвідуватимуть навчальні заклади.

Таке рішення прийняла міськрада Сум 8 жовтня, передає "Суспільне".

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Зокрема, таке рішення прийняли, щоб уникнути поширення захворювання коронавірусу.

Раніше мер Сум Олександр Лисенко заявляв, що з понеділка, 12 жовтня, школярі в Сумах перейдуть на дистанційне навчання. А вже з 19 жовтня школярів відправлять на 2 тижні на канікули.

Зазначимо, що Міністерство освіти і науки рекомендувало школам провести осінні канікули під час проведення місцевих виборів, які відбудуться 25 жовтня. А все через те, що майже 3 700 виборчих дільниць розташовані у приміщеннях шкіл.