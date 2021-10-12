У школах та садочках Волині масові спалахи COVID-19: перелік
Джерело:брифінг Волинської ОДА
Учні та вчителі все частіше хворіють на коронавірус. Лише на Волині зараз 16 спалахів COVID-19 у школах та садочках. А все через те, що не всі вчителів згодні на вакцинацію.
Головна державна санітарна лікарка області Наталія Янко розповіла, що з початку вересня на Волині зареєстрували понад 20 спалахів коронавірусу у навчальних закладах. Наразі активними залишаються 16 спалахів.
До теми Скільки шкіл на дистанційці чи канікулах та нові дані МОН про вакцинацію вчителів
За її словами, спалахи коронавірусу зареєстровані у навчальних закладах усіх районів області.
В яких школах та садочках спалахи COVID-19
У Луцькому районі у 5 закладах:
- Княгининівському ліцеї,
- дитячому садочку №3 у Луцьку,
- дитячому садочку №19 у Луцьку,
- Волинському обласному дитячому будинку дитини у Луцьку,
- Ківерцівському фаховому медколеджі.
У Володимир-Волинському районі у трьох закладах:
- в одному з ДНЗ у Нововолинську,
- у ліцеї Нововолинська,
- в ліцей в Іваничах.
П'ять спалахів у Камінь-Каширському районі:
- у школі села Видерта,
- у школі села Грудки,
- у школі села Полиці,
- у школі села Черче,
- у Камені-Каширському ліцеї №2.
Три спалахи COVID-19 у Ковельському районі:
- у школу селища Турійськ,
- у дитсадку селища Турійськ,
- у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.
Наталія Янко вважає, що для того, щоб не допустити поширення коронавірусу, необхідно здобути колективний імунітет. Тому треба провакцинувати мінімум 80% населення Волині.
Зі слів заступниці начальниці управління освіти та науки Волині Тетяни Соломіної, нині в області на дистанційному навчанні перебуває 77 навчальних закладів. Всього в області є 588 загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень вакцинації працівників становить 76%.
Станом на 12 жовтня провакциновано 250 тисяч волинян, це становить 14% від загальної кількості населення, ці люди отримали першу дозу вакцини. Водночас повністю провакцинованих волинян двома дозами – 10,5%.
До слова, у Харкові та області вирішили запровадити шкільні канікули з 18 жовтня. Це зробили для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу. Так, діти відпочиватимуть з 14 жовтня до 24 жовтня.