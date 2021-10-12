У школах та садочках Волині масові спалахи COVID-19: перелік

Учні та вчителі все частіше хворіють на коронавірус. Лише на Волині зараз 16 спалахів COVID-19 у школах та садочках. А все через те, що не всі вчителів згодні на вакцинацію.

Головна державна санітарна лікарка області Наталія Янко розповіла, що з початку вересня на Волині зареєстрували понад 20 спалахів коронавірусу у навчальних закладах. Наразі активними залишаються 16 спалахів.

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За її словами, спалахи коронавірусу зареєстровані у навчальних закладах усіх районів області.

В яких школах та садочках спалахи COVID-19

У Луцькому районі у 5 закладах:

Княгининівському ліцеї,

дитячому садочку №3 у Луцьку,

дитячому садочку №19 у Луцьку,

Волинському обласному дитячому будинку дитини у Луцьку,

Ківерцівському фаховому медколеджі.

У Володимир-Волинському районі у трьох закладах:

в одному з ДНЗ у Нововолинську,

у ліцеї Нововолинська,

в ліцей в Іваничах.

П'ять спалахів у Камінь-Каширському районі:

у школі села Видерта,

у школі села Грудки,

у школі села Полиці,

у школі села Черче,

у Камені-Каширському ліцеї №2.

Три спалахи COVID-19 у Ковельському районі:

у школу селища Турійськ,

у дитсадку селища Турійськ,

у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Наталія Янко вважає, що для того, щоб не допустити поширення коронавірусу, необхідно здобути колективний імунітет. Тому треба провакцинувати мінімум 80% населення Волині.

Зі слів заступниці начальниці управління освіти та науки Волині Тетяни Соломіної, нині в області на дистанційному навчанні перебуває 77 навчальних закладів. Всього в області є 588 загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень вакцинації працівників становить 76%.

Станом на 12 жовтня провакциновано 250 тисяч волинян, це становить 14% від загальної кількості населення, ці люди отримали першу дозу вакцини. Водночас повністю провакцинованих волинян двома дозами – 10,5%.

До слова, у Харкові та області вирішили запровадити шкільні канікули з 18 жовтня. Це зробили для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу. Так, діти відпочиватимуть з 14 жовтня до 24 жовтня.