У школах та садочках Волині масові спалахи COVID-19: перелік

12 жовтня 2021 , 17:18
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Джерело:

брифінг Волинської ОДА

Учні та вчителі все частіше хворіють на коронавірус. Лише на Волині зараз 16 спалахів COVID-19 у школах та садочках. А все через те, що не всі вчителів згодні на вакцинацію.

Головна державна санітарна лікарка області Наталія Янко розповіла, що з початку вересня на Волині зареєстрували понад 20 спалахів коронавірусу у навчальних закладах. Наразі активними залишаються 16 спалахів.

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За її словами, спалахи коронавірусу зареєстровані у навчальних закладах усіх районів області.

В яких школах та садочках спалахи COVID-19

У Луцькому районі у 5 закладах:

  • Княгининівському ліцеї,
  • дитячому садочку №3 у Луцьку,
  • дитячому садочку №19 у Луцьку,
  • Волинському обласному дитячому будинку дитини у Луцьку,
  • Ківерцівському фаховому медколеджі.

У Володимир-Волинському районі у трьох закладах:

  • в одному з ДНЗ у Нововолинську,
  • у ліцеї Нововолинська,
  • в ліцей в Іваничах.

П'ять спалахів у Камінь-Каширському районі:

  • у школі села Видерта,
  • у школі села Грудки,
  • у школі села Полиці,
  • у школі села Черче,
  • у Камені-Каширському ліцеї №2.

Три спалахи COVID-19 у Ковельському районі:

  • у школу селища Турійськ,
  • у дитсадку селища Турійськ,
  • у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою.

Наталія Янко вважає, що для того, щоб не допустити поширення коронавірусу, необхідно здобути колективний імунітет. Тому треба провакцинувати мінімум 80% населення Волині.

Зі слів заступниці начальниці управління освіти та науки Волині Тетяни Соломіної, нині в області на дистанційному навчанні перебуває 77 навчальних закладів. Всього в області є 588 загальноосвітніх навчальних закладів. Рівень вакцинації працівників становить 76%.

Станом на 12 жовтня провакциновано 250 тисяч волинян, це становить 14% від загальної кількості населення, ці люди отримали першу дозу вакцини. Водночас повністю провакцинованих волинян двома дозами – 10,5%.

До слова, у Харкові та області вирішили запровадити шкільні канікули з 18 жовтня. Це зробили для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу. Так, діти відпочиватимуть з 14 жовтня до 24 жовтня.

Автор: Марія Бондар