У школах проводитимуть випадкові перевірки в областях на дотримання протиепідемічних правил для запобігання поширення коронавірусу. За результатами інспекції можуть бути кадрові перестановки.

Відповідне доручення дав прем’єр-міністр Денис Шмигаль керівникам Міністерства освіти і науки і Міністерства розвитку громад, передає пресслужба уряду.

Цікаво У Харкові попри карантин під школою зібралася величезна черга: фото

За словами Шмигаля, випадковим чином треба перевірити щонайменше 5 навчальних закладів у кожній області. Особливу увагу варто звернути на школи, які розташовуються у віддалених районах, оскільки в обласних центрах ситуація більш-менш стабільна.

Керівник Уряду також доручив головам обласних і районних державних адміністрацій взяти під контроль ситуацію з коронавірусом в закладах освіти.

Так, результати цієї перевірки можуть повпливати і на кадрові рішення.

Додамо, що у Кабміні повідомили, що за останню добу в Україні було виявлено 149 випадків захворювання на COVID-19 серед дітей.