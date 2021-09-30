У школах при очному навчанні зростає ризик спалаху коронавірусу, – МОЗ

Міністерство охорони здоров’я закликає в регіонах відстежувати контакти хворих на COVID-19, які були виявлені в освітніх закладах. Оскільки ризик спалаху коронавірусу в школах зростає саме під час проведення очних уроків.

Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що епідеміологам, спеціалістам системи охорони здоров’я та місцевій владі варто приділяти увагу школам, оскільки під час освітнього процесу кількість контактів і ймовірність спалаху зростає.

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"Відстежування контактів є одним із шляхів, щоб перервати ланцюжок передачі COVID-19, зменшити рівень захворюваності та смертності, пов’язаних із коронавірусом", – додав Кузін.

Він також вказав, що значну частку інфікованих у коронавірусній статистиці додають організовані колективи та масові побутові заходи.

Наприклад, у Чернівецькій області зафіксували, що з понад 12 тисяч осіб, які мали контакт із підтвердженим випадком коронавірусу, майже 900 невдовзі і самі захворіли на COVID-19.

Де найбільше хворіють на коронавірус

Більшість випадків контакту із хворим в області прийшлись на людей, які проживають разом – таких 60%.

Водночас, ще 16,5% осіб, які були контактними, є однокласниками, 15% – сусідами, 3,5 – колегами по роботі та ще 5% складають категорію “Інші”.

Також важливими складовими для ефективної протидії пандемії є вакцинація від COVID-19, контроль за дотриманням протиепідемічних норм та тестування.

Що робити, якщо в учня виявили ознаки COVID-19? У такому випадку він повинен одразу одягнути маску. Окрім того, його мають ізолювати у спеціально відведене приміщенні закладу та поінформувати батьків.

Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь. У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію та здати тести.

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До слова, через повільні темпи вакцинації вчителів українські школи переходять на дистанційку. У МОН розповіли, що наразі на онлайн-навчанні перебувають понад 3 300 шкіл. Деталі – тут.