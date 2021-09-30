Головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що епідеміологам, спеціалістам системи охорони здоров’я та місцевій владі варто приділяти увагу школам, оскільки під час освітнього процесу кількість контактів і ймовірність спалаху зростає.

До теми Діти частіше хворіють на коронавірус: як вберегти учнів від зараження в школі

"Відстежування контактів є одним із шляхів, щоб перервати ланцюжок передачі COVID-19, зменшити рівень захворюваності та смертності, пов’язаних із коронавірусом", – додав Кузін.

Він також вказав, що значну частку інфікованих у коронавірусній статистиці додають організовані колективи та масові побутові заходи.

Наприклад, у Чернівецькій області зафіксували, що з понад 12 тисяч осіб, які мали контакт із підтвердженим випадком коронавірусу, майже 900 невдовзі і самі захворіли на COVID-19.

Де найбільше хворіють на коронавірус

Більшість випадків контакту із хворим в області прийшлись на людей, які проживають разом – таких 60%.

Водночас, ще 16,5% осіб, які були контактними, є однокласниками, 15% – сусідами, 3,5 – колегами по роботі та ще 5% складають категорію “Інші”.

Також важливими складовими для ефективної протидії пандемії є вакцинація від COVID-19, контроль за дотриманням протиепідемічних норм та тестування.

Що робити, якщо в учня виявили ознаки COVID-19? У такому випадку він повинен одразу одягнути маску. Окрім того, його мають ізолювати у спеціально відведене приміщенні закладу та поінформувати батьків.

Після вилучення учня з симптомами інфекційної хвороби в класі, де він перебував, потрібно провести провітрювання поза графіком та дезінфекцію поверхонь. У разі підтвердження випадку COVID-19 в одного з учнів, всі інші діти відповідного класу повинні піти на самоізоляцію та здати тести.

Читайте також Скільки шкіл зможуть працювати очно в червоній зоні карантину, – Ляшко назвав кількість

До слова, через повільні темпи вакцинації вчителів українські школи переходять на дистанційку. У МОН розповіли, що наразі на онлайн-навчанні перебувають понад 3 300 шкіл. Деталі – тут.