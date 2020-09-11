У 12 школах на Дніпропетровщині протягом пів року працювати поліцейські. Вони повинні будуть виявити домашнє насильство, запобігти дитячій злочинності та протистояти булінгу в закладах освіти.

"Це пілотний проект, який в майбутньому планують поширити на всю країну", – повідомила заступниця голови Дніпропетровської ОДА Ірина Грицай пресслужбі Кабміну.

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За її словами, зараз поліція реагує на правопорушення, які вже сталися. Але їх варто вчасно попереджати.

Цікаво, що вже розпочалися тренінги для 12 поліцейських, які після цього почнуть працювати у школах Дніпропетровської області. ЇХ робочий день триватиме з 8:00 до 17:00 години.

Що правоохоронці робитимуть у школах:

Проводитимуть лекції про правила дорожнього руху та кібербезпеку.

Стежитимуть за навчанням та спілкуватимуться з учнями, вчителями, батьками.

Виявлятимуть сексизм, працюватимуть з токсичними дорослими.

Стануть друзями для дітей, допоможуть протистояти булінгу та домашньому насильству.

Так, поліцейські допоможуть створити в школах безпечний простір, адже багато дітей страждають від булінгу, домашнього насильства, шахраїв.

"Якщо агресори, наприклад, батьки, то малечі немає до кого звернутися. Ми прагнемо бути поряд, стати для хлопців та дівчат друзями", – наголосила начальниця відділу ювенальної превенції у Дніпропетровській області Наталія Лазаренко.

До слова, у Дніпропетровській області підлітки жорстоко познущалися над одноліткою. Дівчину повалили на землю і били ногами. Моторошне видовище підлітки знімали на камеру. Більше – читайте тут.