Міністерство освіти і науки розпочинає проєкт "Безцінні уроки музики", який повинен зробити шкільні уроки музики сучасними та цікавими для дітей. Вони зберуть цікаві ідеї на уроки для вчителів.

Проєкт розробляється спільно з Mastercard, а його обличчям став популярний співак MONATIK, передає Osvita.ua.

Цікаво Чи впливають заняття музикою на розум дитини

Заступниця міністра освіти Любомира Мандзій заявила, що вони створять для цього проєкту сайт, де будуть розміщені цікаві ідеї та практичні матеріали на уроки для вчителі музичного мистецтва.

За її словами, мета цього проєкту – вдихнути нове життя в предмет музичного мистецтва, зробити його сучасним та цікавим для учнів.

Як на дітей впливають уроки музики? Дослідження показують, що уроки музики сприяють кращим успіхам учнів і з інших предметів (зокрема, підвищують показники успішності на 10-18% з математики, читання, іноземних мов), допомагають швидше соціалізуватися та підвищують рівень комунікації у класі.

Натомість компанія Mastercard провела дослідження, яке показало, що лише 45% учнів подобаються уроки музичного мистецтва в школі, а 26% вважають їх важливими у порівнянні з іншими дисциплінами.

Вже розпочався перший етап проєкту – збір цікавих ідей та матеріалів від вчителів, методистів, музикантів тощо. Він триватиме до 30 листопада 2020 року. Найкращі конспекти, методики та вправи будуть опубліковані на сайті проєкту.

Поділитися власними ідеями можна тут, попередньо зареєструвавшись.